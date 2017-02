Inter, UFFICIALE: la decisione sul ricorso contro le squalifiche di Icardi e Perisic

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

10/02/2017 16:54

INTER ICARDI PERISIC / Ridotta la squalifica di Perisic, confermata quella di Icardi: questo l'esito dei ricorsi presentati dall'Inter contro le due giornate di stop ai suoi calciatori in seguito alla sfida di domenica scorsa contro la Juventus. La corte di Appello ha respinto il ricorso per l'argentino, accogliendo parzialmente quello per Perisic: per lui, infatti, una sola giornata di squalifica, mentre la seconda è stata commutata in un'ammenda di 10mila euro.

L'esterno offensivo croato era stato espulso nei minuti finali della sfida contro la Juventus per proteste, mentre l'attaccante argentino era stato fermato dal giudice sportivo per le dichiarazioni raccolte dall'addizionale e per il pallone calciato verso l'arbitro Rizzoli al termine della gara.