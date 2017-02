Calciomercato Juventus, anche De Gea per il dopo Buffon

10/02/2017 16:23

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE GEA / Guardare sempre avanti. La Juventus sa che tra un anno e mezzo, dopo i Mondiali e salvo ripensamenti, Gianluigi Buffon appenderà i guanti al chiodo. Il sogno sarebbe quello di sostituirlo con il suo erede in Nazionale, il milanista Donnarumma, ma la trattativa non appare facile. Ecco perché in casa bianconera si stanno vagliando anche altre soluzioni. Una di questa, secondo fonti inglesi riportate da 'sportmediaset.it', porta a David De Gea. Sull'estremo difensore spagnolo del Manchester United, tuttavia, appare in netto vantaggio il Real Madrid.

M.R.