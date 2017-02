Calciomercato Udinese, Widmer tra Barcellona e Bayern Monaco

10/02/2017 15:54

UDINESE WIDMER BARCELLONA BAYERN / Silvan Widmer si prepara a fare il salto di qualità. Dopo essere stato a lungo accostato ai top club italiani - in particolare Juventus e Inter - il terzino destro svizzero dell'Udinese potrebbe lasciare la Serie A per accasarsi in una grande squadra europea. Secondo il quotidiano sportivo catalano 'Sport', l'elvetico sarebbe la prima alternativa a Cancelo nei piani del Barcollana. I blaugrana dovranno però fare i conti con la concorrenza del Bayern Monaco di Ancelotti.

M.R.