Milan, comunicato UFFICIALE: tegola Romagnoli, lesione muscolare

10/02/2017 15:49

MILAN ROMAGNOLI INFORTUNIO - Il Milan è in piena emergenza difensiva. Coppia centrale tutta nuova quella che scenderà in campo contro la Lazio nel posticipo del lunedì. Infatti, oltre allo squalificato Paletta, il tecnico rossonero Vincenzo Montella, dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli per un po' di tempo. Il difensore, uscito anzitempo dalla sfida contro il Bologna, "si è sottoposto oggi ad esami medici che hanno evidenziato una lesione ad un muscolo flessore della coscia destra", il comunicato ufficiale del club meneghino. Davvero un'assenza importante per Montella.