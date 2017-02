Fiorentina-Udinese, Delneri avvisa i suoi: "Niente illusioni"

10/02/2017 15:33

FIORENTINA UDINESE CONFERENZA DELNERI / Conferenza stampa per Luigi Delneri alla vigilia di Fiorentina-Udinese, gara in programma sabato sera e valida per la 24a giornata di Serie A. Il tecnico friulano non si fida della viola ferita: "Il risultato di martedì non deve illuderci Dovremmo giocarla al massimo, con attenzione e la voglia di giocare un buon calcio. Loro hanno giocatori importanti, che possono fare la differenza. Hanno di tutto e di più".

Delneri ha anche parlato della visita di Ventura: "Ha visto che siamo un club importante per il futuro. Mi ha fatto i complimenti per il campionato che stiamo facendo. E' rimasto stupito nel vedere lo stadio migliorato in tutti i suoi settori, e questo gli fa vedere il futuro ancora migliore per l'Udinese".

Sulle insidie della partita di domani, Delneri dice: "Affrontiamo una squadra di alto lignaggio e va tenuto in considerazione. Nel calcio o attendi o imposti. Se giochi contro squadre di bassa classifica dovresti impostare, ma magari loro attendono e ti fregano come noi freghiamo le squadre di classifica più alta. Noi preferiamo la ripartenza all'impostazione".

B.D.S.