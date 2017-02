Roma, Bruno Peres: "La Juventus fa arrabbiare, ma non è più così forte"

10/02/2017 15:27

BRUNO PERES ROMA JUVENTUS / La vittoria nel recupero contro il Crotone ha permesso alla Juventus di volare a +7 sulla Roma. Ma con 15 giornate da giocare, in casa giallorossa nessuno ha intenzione di arrendersi. Anzi, lo scudetto resta il grande obiettivo di questa stagione come si evince dalle parole di Bruno Peres. In una intervista a 'goal.com', il laterale brasiliano ha parlato di tutte le news Roma, lanciando la sfida ai bianconeri: "La Juve è molto forte, ma non così forte come negli ultimi anni: vince anche quanto gioca male, è incredibile. Però continua a vincere e questo è un problema - sorride l'ex torinista - E' una squadra che fa arrabbiare, come il Corinthians in Brasile. Loro hanno dominato negli ultimi anni, ma la Roma farà di tutto per spezzare la loro egemonia. Stiamo facendo molto bene e siamo in grado di raggiungere il primo posto. I tifosi ci chiedono di battere Lazio e Juventus e conquistare lo Scudetto. L'ultimo risale a quasi 20 anni fa: la concorrenza è molto alta, ma anche la nostra fiducia lo è. Bisogna conquistare dei titoli in questa stagione, altrimenti la situazione potrebbe diventare difficile...". Immancabili le domande sul capitano e sul tecnico: "Spalletti è un grande allenatore: qui viene chiamato da tutti 'maestro di calcio'. E' come un padre all'interno del gruppo, sono cresciuto molto con lui, ha buone conoscenze tattiche. Totti è un esempio per tutti noi, ha raggiunto quasi tutti gli obiettivi della sua carriera. A 40 anni corre ogni giorno. La sua presenza è importante per il gruppo, scherza molto con me ed Emerson. Dice 'questi sono i falsi brasiliani. La Roma ha perso soldi investendo su di loro'. Ma è tutto uno scherzo, lui è molto affettuoso con noi".

Calciomercato Roma, Peres: "Avevo offerte migliori, ma i soldi non sono tutto"

Arrivato la scorsa estate dal Torino, Bruno Peres si è preso subito il posto da titolare nella Roma. Il brasiliano svela i retroscena di mercato che lo hanno portato nella Capitale: "La scorsa estate ho ricevuto più proposte concrete: Manchester City , Tottenham , Atletico Madrid e Milan erano interessati a me, ma hanno trovato l'opposizione di Cairo, una persona molto difficile da convincere. Poco dopo è arrivata la Roma, un grande club che aveva mostrato interesse per me nella precedente finestra di calciomercato. L'offerta della Roma non era la più alta, ma il denaro non è tutto. Sarei potuto andare a giocare in un altro Paese, ma con la possibilità di non giocare, non adattarmi e correre il rischio di essere dimenticato".

