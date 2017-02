Fiorentina-Udinese, Sousa: "Lavoro alla mentalità per il futuro. Kalinic ci sarà"

10/02/2017 15:14

FIORENTINA UDINESE CONFERENZA SOUSA / Una sconfitta da archiviare, parte del processo di crescita di cui Sousa parla sempre: la Fiorentina affronta l'Udinese nell'anticipo del sabato della 24a giornata di Serie A con l'obiettivo di dimenticare Roma.

Il tecnico viola ha parlato anche di questo in conferenza stampa, partendo però dai singoli: "Saponara e Kalinic possono essere convocati. Babacar? Ho detto che ha fatto una delle sue migliori prestazioni per la capacità di pressare e crederci fino a quando la squadra è stata in partita. Sta crescendo. Su Sanchez stiamo lavorando per farlo abituare al nuovo ruolo. Nell'uno contro uno è valido, così come in fase di costruzione, ora deve migliorare l'interazione con il resto della linea difensiva".

Dai singoli al gruppo: "E' straordinario. Siamo dispiaciuti per il risultato di Roma ma dobbiamo avere più ambizioni nel provare a vincere la partita. I cambi di martedì erano per una mentalità vincente, che vale oggi e per il futuro della Fiorentina".

B.D.S.