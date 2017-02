Calciomercato Juventus, sale Simeone per il dopo Allegri

10/02/2017 14:43

CALCIOMERCATO JUVENTUS SIMEONE ALLEGRI / Piena sintonia: Marotta e Allegri non più tardi di qualche giorno fa hanno usato le stesse parole per commentare le voci su un possibile addio del tecnico alla Juventus. In realtà un addio a fine anno del tecnico toscano non è un evento da escludere completamente nel prossimo calciomercato Juventus ed è normale che i dirigenti del club bianconeri si guardino intorno alla ricerca dell'eventuale nome giusto per sostituirlo.

Negli ultimi giorni si è dibattuto anche sul futuro di Allegri e un eventuale sostituto. Nella lista degli allenatori che potrebbero eventualmente sedersi sulla panchina dei campioni d'Italia durante il calciomercato estivo è più o meno sempre la stessa: Sousa della Fiorentina è tra i candidati principali, poi c'è Luciano Spalletti il cui futuro a Roma è ancora da decidere. Nelle scorse settimane si è parlato anche di Diego Simeone e 'TuttoSport' parla nuovamente la candidatura del 'Cholo'. L'allenatore argentino potrebbe lasciare l'Atletico Madrid e non ha mai nascosto la sua ambizione di tornare in Italia. Di Simeone alla Juventus ha parlato anche Cobolli Gigli in un'intervista esclusiva a Calciomercato.it

Calciomercato Juventus, perché piace Simeone

Per lui si è parlato spesso di Inter ma i buoni risultati del 'normalizzatore' Pioli lasciano pensare ad una sua conferma per l'anno prossimo. Ecco allora aprirsi la strada per la Juventus con i dirigenti che ammirano la grinta di Simeone, ma soprattutto la sua esperienza internazionale, certificata dalle due finali Champions conqusitata, e la capacità di gestire uno spogliatoio ricco di campioni. Proprio per questo in caso di addio Allegri, Marotta farebbe un tentativo per riportare Diego Simeone nel nostro campionato.

B.D.S.