10/02/2017 14:30

CALCIOMERCATO REAL MADRID ISCO / Non ci sono dubbi sul futuro di Isco, almeno non ne ha Zinedine Zidane: il tecnico del Real Madrid ha parlato del centrocampista, accostato anche alla Juventus nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Osasuna. "Deciderà il club con il calciatore. Penso sia un giocatore fondamentale, è importante per noi. Mi piace molto. Rinnova? Penso di sì, è un giocatore che amo"

B.D.S.