VIDEO CM.IT - Fantacalcio, 24a giornata giornata: consigli e top 11

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin) - Omar Parretti (@omarJHparretti)

10/02/2017 14:27

FANTACALCIO SERIE A 24A GIORNATA / E' già tempo di serie A. Stasera si torna in campo per la 24a giornata con Napoli-Genoa. Ancora un turno lungo per i fantallenatori che dovranno aspettare fino a lunedì, quando andrà in scena il posticipo tra Lazio e Milan. Il sabato pomeriggio al 'Franchi' si giocherà Fiorentina-Udinese. Tutte le altre partite si disputeranno regolarmente la domenica: il 'lunch-match' mette di fronte Crotone-Roma; si prosegue con le partite delle 15.00 tra Palermo-Atalanta, Sassuolo-Chievo, Inter-Empoli e Torino Pescara. Prima del posticipo serale tra Cagliari-Juventus, assisteremo a Sampdoria-Bologna. Calciomercato.it vi propone la top 11 e i consigli per il Fantacalcio della 24a giornata della Serie A 2016/2017, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio: top 11 e consigli 24a giornata Serie A

3-4-3: Handanovic; Acerbi, Alex Sandro, Fazio; Gomez, Mertens, Hamsik, Iago Falque; Dzeko, Higuain, Belotti.

Buffon; Bonucci, Miranda; Nainggolan, Joao Mario; Kalinic, Salah

Napoli-Genoa venerdì ore 20.45

CHI SCHIERARE: Mertens-Hamsik: calo dopo la tripletta? IMPOSSIBILE. Simeone: le sfide con le grandi lo esaltano.

CHI EVITARE: Albiol: il 'Cholito' è un brutto cliente. Difesa del Genoa: si prospetta una serataccia

FATTORE BONUS: Pavoletti, senza Callejon non può non esserci spazio per l'ex di giornata. Palladino: l'aria di casa potrebbe fargli bene.

Fiorentina-Udinese sabato ore 20.45

CHI SCHIERARE: Bernardeschi-Kalinic: è l'ora del riscatto. Thereau: con Delneri una garanzia.

CHI EVITARE: Tomovic: il malus è sempre dietro l'angolo. Felipe, non sarà facile con un cliente come il croato.

FATTORE BONUS: Astori, il gol manca da un po': è arrivato il tuo momento? Fofana, se in giornata meglio non averlo contro.

Crotone-Roma domenica ore 12.30

CHI SCHIERARE: Dzeko-Nainggolan: impossibile fare a meno di loro. Rosi: potrebbe strappare la sufficienza.

CHI EVITARE: Cordaz-Ceccherini: si prevedono momenti complicati. Bruno Peres: così non va, il brasiliano non riesce a decollare.

FATTORE BONUS: Salah, vorrà dimenticare la Coppa d'Africa. Ferrari: nuovo jolly da corner?

Inter-Empoli domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Eder-Palacio: l'esperienza al potere. Skorupski: un vero azzardo ma se parasse come sa? Anche 2 gol si potrebbero accettare.

CHI EVITARE: Gabigol? Non è arrivato il suo momento. Krunic, sarà una battaglia... complicata

FATTORE BONUS: Mchedlidze, dietro l'Inter qualcosa concede. Banega, ora o mai più.

Palermo-Atalanta domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Nestorovski-Rispoli e Petagna-Gomez: repetita iuvant. Difficile che le due coppie vi deludano.

CHI EVITARE: Goldaniga è in una stagione no: meglio lasciarlo fuori. Turno di riposo per Caldara: il macedone ha il piede caldo.

FATTORE BONUS: Embalo: le sue prestazioni sono in crescita. Kurtic, l'ex che può far male.

Sassuolo-Chievo domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Berardi per il +3, Duncan se vi serve una sufficienza ampia. Hetemaj solido se siete in apnea.

CHI EVITARE: Defrel dovrebbe rimanere fuori dal primo minuto. Stesso discorso per Castro. Rischiosi.

FATTORE BONUS: Acerbi soluzione interessante. Birsa è l'arma per sbloccare una partita complessa.

Torino-Pescara domenica ore 15.00

CHI SCHIERARE: Belotti, una sentenza, Iago Falque e Caprari: voglia di riscatto.

CHI EVITARE: Bizzarri: prenderlo non è stata la scelta migliore. Barreca, Zampano potrebbe metterlo in difficoltà.

FATTORE BONUS: Benassi e Verre: puntiamo sulle loro incursioni.

Sampdoria-Bologna domenica ore 18.00

CHI SCHIERARE: Muriel-Praet: è il loro fanta-momento. Verdi-Krejci: gol-assist, l'accoppiata è quella giusta.

CHI EVITARE: Regini, da terzino non ci convince. Pulgar: non proprio il calciatore da fantacalcio

FATTORE BONUS: Silvestre-Masina: difensori col vizio del gol.

Cagliari-Juventus domenica ore 20.45

CHI SCHIERARE: Troppo facile: Dybala-Higuain, la difesa sarda non è proprio una muraglia. Borriello: non sbaglia mai ed è pure un ex.

CHI EVITARE: Rafael-Capuano: sarà come salire sulle montagne russe. Lichtsteiner: i tempi degli assist di Pirlo sono lontani.

FATTORE BONUS: Farias: in serata non lo prende nessuno. Pjanic: a Crotone ha riposato. Tocca a lui!

Lazio-Milan lunedì ore 20.45

CHI SCHIERARE: Difesa rimaneggiata: Immobile in aria di bonus. Lapadula ha una chance enorme, ma Deulofeu intriga di più.

CHI EVITARE: Hoedt, bocciato: cercasi spalla di De Vrij. Zapata-Gomez: brividi per Montella

FATTORE BONUS: Donnarumma, serve un'altra giornata super! Parolo, uno squillo dopo il poker?