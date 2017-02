Calciomercato Napoli, rinnovo difficile per Ghoulam: chiesto il triplo dell'ingaggio

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

10/02/2017 13:23

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO GHOULAM / Da tempo ormai il Napoli è al lavoro sul rinnovo di contratto di Faouzi Ghoulam, terzino di spinta della rosa di Sarri, in grado di coprire la fascia per 90', difendendo e non facendo mai mancare la propria presenza in attacco, al fianco di Insigne.

Un giocatore interessante, che fa gola a molti club europei, con un contratto in scadenza a giugno 2018. Considerando che per giocatori di tale valore è quasi impossibile prendere in considerazione la finestra di gennaio, e che in quella estiva del 2018 sarebbe da considerarsi svincolato, se un accordo non verrà trovato entro la fine di questa stagione, Ghoualm potrebbe trovarsi tra protagonisti, quest'estate, del mercato Napoli.

Attualmente l'algerino percepisce uno stipendio da 800mila euro annui e, come riportato dal 'Corriere dello Sport', al Napoli è giunta richiesta dal suo entourage di triplicare tale cifra, arrivando a quota 2.5 milioni di euro.

Sarebbe questa la condizione per prolungare il contratto con gli azzurri. Un bivio posto dinanzi a De Laurentiis che, riporta il quotidiano, non l'avrebbe presa affatto bene. La situazione è di stallo ma difficilmente il Napoli potrà soddisfare tale richiesta. Intanto sullo sfondo resta in attesa di sviluppi il Bayern Monaco, che avrebbe già parlato con Ghoulam, ribadendo l'intenzione di presentare un'offerta al Napoli al termine del campionato.

Calciomercato Napoli, da Karsdorp a Widmer: le alternative a Ghoulam

Il Napoli ha già messo alla prova la propria panchina in assenza di Ghoulam, provando a dare fiducia a Strinic, che continua a non convincere pienamente Sarri, che continua a vederlo come una riserva. La Coppa d'Africa è ormai terminata e Ghoulam ha fatto ritorno in Italia con largo anticipo, riprendendo il proprio posto in campo.

In vista della prossima stagione però, dovesse l'algerino decidere di andare via, Giuntoli non si farebbe trovare impreparato. Svariate le alternative nel mirino, come anticipato da Calciomercato.it, da Karsdorp del Feyenoord, seguito già nella passata stagione, a Toljan dell'Hoffenheim, in grado di giocare su entrambe le fasce.

Il Napoli potrebbe però operare anche in Italia, tentando un colpo che consenta di portare alla corte di Sarri un giocatore esperto del calcio nostrano, che non necessiti di tempi d'adattamento, oltre a quelli necessari per entrare nei suoi schemi. In tal senso potrebbe tornare in auge il nome di Widmer dell'Udinese, il cui procuratore dichiarò alla nostra redazione d'essere pronto ad ascoltare offerte serie.