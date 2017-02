Napoli, 'Il Tempo' risponde a Sarri: "Incontro con la Juve rivelato da un dirigente"

10/02/2017 12:43

NAPOLI SARRI JUVENTUS / Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida tra il suo Napoli e il Genoa, Maurizio Sarri ha precisato come non ci sia nulla di vero nella notizia circolata su un suo presunto incontro con un dirigente della Juventus. Se ne è parlao tanto nella giornata di ieri, fino alle parole del tecnico, che ha anche sottolineato come stia valutando se esistano gli estremi per una querela.

Non si fa attendere la rispota de 'Il Tempo', quotidiano che ha lanciato l'indiscrezione. Nell'edizione odierna dedica un articolo all'allenatore del Npaoli, ribadendo come la smentita fosse scontata, dal momento che la sola prospettiva di vedere un'altra fuga verso Torino ha messo in subbuglio i tifosi del Napoli.

Il quotidiano ribadisce però come la notizia sia giunta in redazione una settimana fa, per poi essere verificata. A svelare l'incontro sarebbe stato un dirigente di un importante club del nord Italia (non la Juventus), a cena a Milano, dinanzi a svariati interlocutori.

L'articolo di risposta a Sarri si conclude sottolineando quando sia in realtà difficile vedere tale scenario concretizzarsi ma che, per un tecnico proveniente dall'Empoli, sia naturale ascoltare le idee e proposte di un club tanto quotato come la Juventus.

L.I.