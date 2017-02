Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Cobolli Gigli: "Dopo Allegri? Guardo con curiosità Simeone!"

ESCLUSIVO

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

10/02/2017 12:50

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTERVISTA COBOLLI GIGLI / L'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli è stato contattato telefonicamente in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it per fare il punto della situazione sul futuro di Massimiliano Allegri, tema caldo del calciomercato Juventus estivo.

Calciomercato Juventus, Cobolli Gigli: "Allegri, che genialata! Tra Sousa e Simeone..."

FUTURO ALLEGRI - "Allegri-Premier League? Che Allegri possa pensare di fare un'esperienza all'estero mi sembra normale. Diversi allenatori italiani, d'altronde, stanno avendo successo all'estero. Personalmente, mi auguro che ll tecnico rispetti i tempi del contratto stipulato con la Juventus e che ritrovi le motivazioni per voler rimanere. Io lo apprezzo molto. E' stato molto criticato, ma qualcuno dovrà fare marcia indietro perché col nuovo metodo di gioco ha stupito tutti con una genialità. Vedere in campo tutti i calciatori con maggiore potenzialità dal punto di vista tecnico e vedere Mandzukic accettare e svolgere quel ruolo con grande determinazione e classe è il risultato di un allenatore che è riuscito a spiegare ai calciatori quale fosse il bene della squadra. Uno dei lavori più importanti per un allenatore è la gestione dello spogliatoio e tutto ciò dimostra che Allegri lo sta facendo bene".

IL 'DOPO ALLEGRI' - "Paulo Sousa per il 'dopo Allegri'? Io spero di no, non perché non apprezzi l'allenatore della Fiorentina ma perché sulla panchina della Juventus ci vedo bene Allegri quest'anno e anche l'anno prossimo. Paulo Sousa è stato un ottimo giocatore ed è un buon tecnico e una persona equilibrata. Se dovessi fare un nome che guardo con curiosità e che sta facendo un grande carriera, però, faccio il nome di Diego Pablo Simeone".