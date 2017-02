Juventus, ESCLUSIVO Cobolli Gigli: "Polemica con Inter? Serve classe. Nainggolan, le persone mature..."

ESCLUSIVO

JUVENTUS INTERVISTA COBOLLI GIGLI / Dai casi arbitrali in Juventus-Inter alle dichiarazioni anti-Juve pronunciate da Radja Nainggolan in una conversazione con alcuni tifosi della Roma, sono tanti i temi 'caldi' che riguardano l'universo Juventus, in campo e fuori. Calciomercato.it ha contattato in esclusiva l'ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli per fare il punto della situazione sulle ultime news Juventus.

BASTA POLEMICHE - "Io, personalmente, sono sempre stato contro le polemiche. - ha esordito in esclusiva ai nostri microfoni Cobolli Gigli - E' capitato anche a me nella mia vita sportiva con la Juventus di fare polemica in occasione di una partita contro il Napoli, ma ho sempre cercato di evitarle. Faccio mio il pensiero del grande allenatore Boskov: il gioco del calcio va preso così com'è e quello che decidono gli arbitri è deciso, nel bene o nel male. Capita a tutti di subire delle decisioni considerate ingiuste, ma alla fine queste si compensano con altre considerate invece giuste. Se cominciamo a mettere in dubbio la capacità degli arbitri di dirigere una partita, diventa tutto più complicato perché finiremmo nel vivere in un mondo di super moviole. Giusta la tecnologia per il gol-non gol, ma dobbiamo lasciare anche un po' di umanità nel mondo del calcio".

POLEMICA INTER-JUVENTUS - "Personalmente - ha aggiunto l'ex presidente della Juventus a Calciomercato.it - eviterei le polemiche sia da una parte che dall'altra, perché se si fanno delle polemiche bisogna avere la classe e la capacità comunicativa per farle in maniera ironica. Le dichiarazioni sull'abitudine a perdere? Chi ha pronunciato certe parole, occupa una posizione di grandissimo livello e sicuramente ci avrà pensato. Certamente, certe dichiarazioni non aiutano a mantenere i nervi calmi. Juventus-Inter è stata una partita in cui l'Inter ha confermato di avere buoni giocatori e di credere in se stessa. Ha dato filo da torcere alla Juventus, che probabilmente non ha disputato una gran partita ma che è riuscita ugualmente a contenere le azioni dell'Inter. La Juventus, poi, si è rivelata più pericolosa a livello di tiri in porta rispetto ai nerazzurri".

RADJA NAINGGOLAN - Sulle recenti dichiarazioni anti-Juventus di Nainggolan, Cobolii Gigli ha dichiarato in esclusiva ai nostri microfoni: "Ognuno è libero di fare e dire quello che vuole, ma se si evitasse sarebbe tanto di guadagnato. Se mi aspetto un provvedimento da parte della Roma? Non credo sia necessario perché in questo modo si acuirebbe il problema. Cercherei, anzi, di fare in modo che si parli il più possibile di calcio giocato perché il tifo per questo sport è un fenomeno importantissimo in Italia e si possono inasprire gli animi di alcuni, pochi tifosi che vivono il calcio in maniera forte. Le persone mature, i professionisti del calcio devono cercare di evitare di acuire le polemiche perché poi un ragazzo in una Curva, anche a seguito di certe polemiche, potrebbe esagerare. Deferimento o squalifica per Nainggolan? Da quello che ho percepito è una dichiarazione come tante altre, ma che io comunque personalmente avrei evitato. Non mi aspetto, però, provevedimenti ufficiali nei suoi confronti".

CORSA SCUDETTO - "La vittoria della Juventus contro l'Inter ha contribuito a mantenere lontana un'avversaria che veniva da buoni risultati, ma che probabilmente non sarebbe arrivata comunque ad inserirsi nella lotta Scudetto. La vittoria più importante per i bianconeri è stata quella contro il Crotone. Al di là degli scontri diretti, i punti si fanno giocando con le squadre tecnicamente inferiori ma che ci mettono tutta la loro buona volontà per dimostrare di poter mettere a dura prova la Juventus. La vittoria di mercoledì è stata la dimostrazione che la squadra non ha perso la concentrazione, aspetto fondamentale. La Fiorentina, ad esempio, ha battuto meritatamente la Juventus ma poi non è riuscita a mantenere il livello, come dimostra la sconfitta contro la Roma. La qualità della Juventus è proprio la capacità di riuscire a mantenere un buon livello di concentrazione. Le prossime partite andranno macinate sul campo perché la Juve affronterà squadre lontane in classifica e, a livello probabilistico, è favorita per la vittoria. Non servirà, però, un gol: bisognerà farne almeno due a partita. Da qui a dire che la Juventus ha vinto il campionato ce ne corre. Io personalmente faccio il tifo affinché sia la Juventus che il Napoli vadano avanti in Champions League e quella è una competizione che assorbe tante energie. La Roma? Con tutto il rispetto per tutte le competizioni, compresa la Coppa del Nonno - ha concluso Cobolli Gigli in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it - la determinazione che si mette in partite di Champions è superiore a quella che si mette invece in Europa League".