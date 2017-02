Calciomercato Inter, operazione terzino: dopo Rodriguez ecco Wendell!

10/02/2017 11:57

CALCIOMERCATO INTER WNDELL - La nuova proprietà cinese vuole regalare ai tifosi un'Inter in grado di potersela giocare con chiunque e in tutte le competizioni. Come è noto, una buona squadra si inizia a costruire da una difesa solida. Ed è proprio in questo senso, che il direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica nerazzurra, Piero Ausilio, si sta muovendo sul palcoscenico del calciomercato internazionale. L'obiettivo è quello di individuare un terzino di livello assoluto. Oltre al 'solito' Ricardo Rodriguez, 24enne svizzero di origini spagnole e cilene e della Nazionale elvetica, secondo quanto riferito da Calciomercato24.com, l'altro nome finito sul taccuino degli scout del club meneghino è quello del talentuoso 23enne brasiliano Wendell Nascimiento Borges, di proprietà del Bayer Leverkusen e sotto contratto con i tedeschi fino al giugno del 2021. Il giocatore, è in Bundesliga dal 2014 e già in passato, aveva rischiato di fare le valige in considerazione dell'interesse manifestato da Real Madrid e Barcellona.

F.S.