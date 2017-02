Juventus-Inter, risultato invariato anche con la moviola in campo

10/02/2017 11:41

JUVENTUS INTER VAR / In molti attendono con ansia l'arrivo della tanto richiesta 'moviola in campo', in termini tecnici 'Var'. In riferimento all'ultimo Juventus-Inter, c'è chi si è chiesto sul web se qualcosa sarebbe potuto cambiare con le nuove tecnologie in atto. La risposta, stando a quanto si legge su 'La Gazzetta dello Sport', è decisamente semplice: "No!".

Rosetti, intervistato dalla rosea, spiega ancora una volta come il 'Var' verrà attuato unicamente su episodi chiari e non interpretabili. I casi dell'ultimo big match di serie A dunque, dai presunti rigori in favore dell'Inter al fallo di mani di Medel, non sarebbero stati posti al vaglio della moviola. Lo stesso si può dire del retropassaggio di Chiellini, al centro di un video esclusivo mostrato da 'Inter Channel', dal momento che non rientra nelle azioni decisive menzionate dall'Ifab.

Per chiarire quale sarà l'uso effettivo di questa tecnologia, sarebbero stati valutati dal gruppo di arbitri prescelto per il serizio 'Var' sia il rigore non dato a Dzeko in Sampdoria-Roma che il mancato cartellino rosso per De Paul in Udinese-Milan.

L.I.