Juventus, nuovo infortunio per Barzagli: ecco i tempi di recupero

10/02/2017 11:27

JUVENTUS INFORTUNIO BARZAGLI / Dal campo di Crotone Barzagli è uscito scuro in volto a causa dell'ennesimo infortunio che lo ha colpito in questa stagione con la maglia della Juventus. Si è rivolto alla panchina, mimando il gesto dello strappo, che non ha lasciato nessuno dello staff bianconero tranquillo.

Nella giornata di oggi verranno effettuati gli esami definitivi, riporta 'La Gazzetta dello Sport', con la prima diagnosi che parla di un leggero stiramento al flessore, che dovrebbero costringerlo a un riposo forzato di due settimane.

L.I.