Calciomercato Inter, da Aguero a Muriel: in estate si rifà l'attacco

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

10/02/2017 11:52

CALCIOMERCATO INTER AGUERO MURIEL / L'Inter lo ha già fatto ampiamente capire: il prossimo calciomercato estivo sarà di tutt'altro spessore rispetto alle precedenti sessioni, in particolare l'ultima di gennaio durante la quale le manovre di calciomercato Inter sono state vincolate dai paletti del Fair Play Finanziario. A fine stagione, l'ambiziosa proprietà cinese cercherà di ridiscutere gli accordi presi con l'Uefa e poi... via ai botti! I primi movimenti potrebbero arrivare in difesa, dove urge un intervento: dal centrale di spessore internazionale (e qui il sogno è il greco Kostas Manolas della Roma) ai terzini (dove il primo obiettivo rimane Ricardo Rodriguez del Wolfsburg, corteggiato già a gennaio). Ma grande attenzione sarà necessariamente rivolta al reparto offensivo, dove si preannuncia un'autentica rivoluzione.

Calciomercato Inter, rivoluzione in attacco: Biabiany e Palacio ai saluti, Aguero e Muriel i nomi caldi

L'attacco, infatti, potrebbe subire un restauro profondo, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. In partenza, in primis, c'è l'esperto Rodrigo Palacio, che a 35 anni compiuti ed il contratto in scadenza al 30 giugno prepara il ritorno in patria. Molto probabile poi l'addio di Jonathan Biabiany: già a gennaio l'Inter aveva provato a piazzarlo, ma dopo i 'no' al Chelsea ed alle altre piste italiane è rimasto a Milano. Attenzione poi ad Eder, mai convincete fin qui in nerazzurro.



A tre uscite che sembrano praticamente annunciate dovranno corrispondere quantomeno due innesti, contando dall'anno prossimo anche sul maggior coinvolgimento del brasiliano Gabigol, fin qui oggetto misterioso da quasi 30 milioni di euro, e del giovanissimo Andrea Pinamonti, gioiello della Primavera sul quale il tecnico Stefano Pioli e la società puntano molto. Due colpi, dunque. E uno, secondo indiscrezioni circolate nelle ultime ore, sarebbe stato già messo a segno. Si tratta di Luis Muriel, colombiano della Sampdoria per il quale i nerazzurri avrebbero già un accordo. Nelle prossime settimane l'Inter proverà a definire l'intesa con il club blucerchiato, dove tra l'altro milita anche il ceco Patrik Schick, nome cerchiato in rosso nella lista interista degli osservati speciali. Ma non ci sono solo loro, anzi. L'obiettivo dichiarato di Suning è quello di riportare l'Inter in vetta al mondo e per farlo è pronto ad investimenti faraonici. La proprietà cinese cercherà dunque di portare a Milano almeno una stella ed il primo obiettivo sarebbe il 'Kun' Aguero, che ha già lanciato qualche segnale d'addio al Manchester City. L'altra pista seguita, invece, conduce ad Alexis Sanchez dell'Arsenal. 'Alternativa' niente male.