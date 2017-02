Sanremo, Gabbani si esibisce con...un 'gorilla della Lazio'

10/02/2017 11:15

SANREMO GABBANI GORILLA LAZIO / Nella serata di ieri a far compagnia a Francesco Gabbani sul palco di Sanremo c'era anche un gorilla ballerino. La performance ha fatto impazzire il pubblico in teatro e da casa, con quest'ultimo che si è scatenato sui social.

Il sito 'bitchyf.it' ha svelato il nome del gorilla, che si chiama Filippo Ranali, ha 28 anni ed è di Roma. Ha preso parte a Italia's Got Talent ed è stato coreografo di X-Factor, oltre ad aver preso parte all'ultimo tour di Laura Pausini. Sul fronte sportivo va invece sottolineato una lunga esperienza con la Lazio, con la quale ha giocato fino a 14 anni, al fianco di De Silvestrei, suo amico.

In merito alla canzone e alla coreografia, Gabbani ha spiegato a 'Sorrisi' che il brano è ironico e mira a prendere un po' in giro l'abitudine degli occidentali di copiare discipline orientali senza capirle fino in fondo, come nel caso dello yoga.

L.I.