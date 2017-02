Serie A, le probabili formazioni della 24esima giornata

Maurizio Russo

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A / Tra stasera e lunedì va in scena la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno. Subito in campo il Napoli che ospita il Genoa in vista della Champions, mentre l'anticipo del sabato mette di fronte Fiorentina e Udinese. Nel lunch match domenicale la Roma fa visita al Crotone, mentre la Juventus gioca in posticipo a Cagliari. Il programma si chiuderà con il monday night tra Lazio e Milan. Ecco le probabili formazioni secondo gli inviati di Calciomercato.it.



NAPOLI-GENOA oggi ore 20.45

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Giaccherini, Mertens, Insigne. A disp.: Sepe, Rafael, Chiriches, Maksimovic, Rog, Allan, Jorginho, Pavoletti, Milik. All. Sarri

Ballottaggi: Diawara 60%-Jorginho 40%, Giaccherini 55%-Pavoletti 45%

Squalificati: Hysaj, Callejon

Indisponibili: Tonelli, Strinic

GENOA (3-4-3): Lamanna; Gentiletti, Burdisso, Munoz; Lazovic, Veloso, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Simeone, Palladino. A disp.: Rubinho, Zima, Orban, Edenilson, Cataldi, Cofie, Beghetto, Rigoni, Morosini, Ninkovic, Taarabt, Pinilla. All. Juric

Ballottaggi: Morosini 60%-Ocampos 40%

Squalificati: Izzo

Indisponibili: Perin, Ntcham, Biraschi

Bruno De Santis



FIORENTINA-UDINESE sabato ore 20.45

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez, Astori; Chiesa, Vecino, Badelj, Olivera; Borja Valero, Bernardeschi; Kalinic. A disp.: Sportiello, Satalino, Salcedo, De Maio, Milic, Toledo, Ilicic, Cristoforo, Tello, Hagi, Saponara, Babacar. All. Paulo Sousa

Ballottaggi: Tomovic 55%-Salcedo 45%, Olivera 60%-Milic 40%

Squalificati: Sanchez

Indisponibili: Dragowski

UDINESE (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Hallfredsson, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau. A disp.: Scuffet, Perisan, Angella, Heurtaux, Adnan, Evangelista, Kums, Badu, Balic, Perica, Ewandro, Matos. All. Delneri

Ballottaggi: Fofana 60%-Kums 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Faraoni, Gnoukouri

Omar Parretti



CROTONE-ROMA domenica ore 12.30

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Mesbah; Sampirisi, Barberis, Crisetig, Stoian; Falcinelli, Trotta. A disp.: Festa, Viscovo, Dos Santos, Dussenne, Martella, Capezzi, Acosty, Tonev, Nalini, Simy, Kotnik. All. Nicola

Ballottaggi: Mesbah 65%-Martella 35%, Barberis 60%-Capezzi 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rohden

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Bruno Peres, Strootman, De Rossi, Emerson; Nainggolan, Salah; Dzeko. A disp.: Alisson, Lobont, Vermaelen, Mario Rui, Juan Jesus, Grenier, Gerson, Paredes, El Shaarawy, Perotti, Totti. All. Spalletti

Ballottaggi: Emerson 65%-Mario Rui 35%, Salah 60%-El Shaarawy 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Florenzi

Stefano D'Alessio



INTER-EMPOLI domenica ore 15

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Medel, Miranda, Ansaldi; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Joao Mario, Eder; Palacio. A disp.: Carrizo, Berni, Murillo, Andreolli, Sainsbury, Santon, Nagatomo, Banega, Biabiany, Gabigol, Pinamonti. All. Pioli

Ballottaggi: Joao Mario 55%-Banega 45%

Squalificati: Perisic, Icardi

Indisponibili: Brozovic

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Veseli, Cosic, Dimarco; Krunic, Dioussé, Croce; El Kaddouri; Mchedlidze, Pucciarelli. A disp.: Pelagotti, Pugliesi, Zambelli, Barba, Mauri, Buchel, Zajc, Marilungo, Thiam, Maccarone. All. Martuscello

Ballottaggi: Mchedlidze 55%-Maccarone 45%

Squalificati: Bellusci Tello

Indisponibili: Costa, Pasqual

Andrea Della Sala



PALERMO-ATALANTA domenica ore 15

PALERMO (4-3-3): Posavec; Rispoli, Gonzalez, Goldaniga, Pezzella; Henrique, Jajalo, Chochev; Embalo, Nestorovski, Trajkovski. A disp.: Marson, Sunjic, Cionek, Vitiello, Andelkovic, Morganella, Aleesami, Gazzi, Diamanti, Sallai, Balogh, Silva. All. Lopez

Ballottaggi: Jajalo 60%-Gazzi 40%, Embalo 65%-Diamanti 35%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rajkovic, Lo Faso

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; Conti, Freuler, Kessie, Spinazzola; Kurtic; Petagna, Gomez. A disp.: Gollini, Zukanovic, Bastoni, Hateboer, Raimondi, Migliaccio, Cristante, Grassi, D'Alessandro, Mounier, Paloschi, Pesic. All. Gasperini

Ballottaggi: Toloi 55%-Zukanovic 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dramè, Konko, Cabezas

Giorgio Musso



SASSUOLO-CHIEVO domenica ore 15

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Pellegrini, Aquilani, Duncan; Berardi, Matri, Politano. A disp.: Pomini, Pegolo, Antei, Letschert, Dell'Orco, Adjapong, Missiroli, Mazzitelli, Sensi, Ragusa, Iemmello, Ricci. All. Di Francesco

Ballottaggi: Cannavaro 60%-Letschert 40%, Politano 65%-Ragusa 35%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lirola, Magnanelli, Defrel, Biondini

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Dainelli, Gobbi; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Meggiorini. A disp.: Seculin, Confente, Frey, Sardo, Spolli, Izco, Bastien, De Guzman, Depaoli, Kiyine, Vignato. All. Maran

Ballottaggi: Dainelli 55%-Spolli 45%, Rigoni 65%-De Guzman 35%

Squalificati: Cesar

Indisponibili: Castro, Pellissier

Lorenzo Polimanti



TORINO-PESCARA domenica ore 15

TORINO (4-3-3): Hart; De Silvestri, Ajeti, Moretti, Barreca; Benassi, Lukic, Obi; Iago, Belotti, Ljajic. A disp.: Padelli, Cucchietti, Castan, Zappacosta, Molinaro, Avelar, Gustafson, Acquah, Boyé, Iturbe. All. Mihajlovic

Ballottaggi: Lukic 60%-Acquah 40%

Squalificati: Valdifiori, Baselli

Indisponibili: Rossettini, Carlao

PESCARA (4-3-2-1): Bizzarri; Zampano, Stendardo, Gyomber, Biraghi; Memushaj, Brugman, Muntari; Verre, Benali; Caprari. A disp.: Fiorillo, Aldegani, Coda, Delli Carri, Crescenzi, Vitturini, Mitrita, Kastanos, Cubas, Pepe, Bruno, Cerri. All. Oddo

Ballottaggi: Verre 70%-Kastanos 30%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Campagnaro, Bovo, Fornasier, Bahebeck, Gilardino

Silvio Frantellizzi



SAMPDORIA-BOLOGNA domenica ore 18

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Skriniar, Silvestre, Regini; Praet, Torreira, Linetty; Fernandes; Muriel, Quagliarella. A disp.: Puggioni, Sala, Dodò, Pavlovic, Palombo, Djuricic, Cigarini, Alvarez, Schick, Budimir. All. Giampaolo

Ballottaggi: Praet 60%-Djuricic 40%, Fernandes 70%-Alvarez 30%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Barreto

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa; Krafth, Gastaldello, Maietta, Masina; Dzemaili, Pulgar, Nagy; Verdi, Destro, Krejci. A disp.: Ravaglia, Sarr, Mbaye, Oikonomou, Torosidis, Viviani, Taider, Donsah, Di Francesco, Rizzo, Sadiq, Petkovic. All. Donadoni

Ballottaggi: Krafth 60%-Torosidis 40%, Pulgar 51%-Viviani 49%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mirante

Daniele Gargiulo



CAGLIARI-JUVENTUS domenica ore 20.45

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Salamon, Bruno Alves, Capuano; Isla, Tachtsidis, Dessena; Barella, Di Gennaro; Sau. A disp.: Gabriel, Colombo, Murru, Miangue, Padoin, Ionita, Farias, Deiola, Ibarbo. All. Rastelli

Ballottaggi: Salamon 65%-Murru 35%, Dessena 70%-Ionita 30%

Squalificati: Joao Pedro, Ceppitelli

Indisponibili: Faragò, Melchiorri, Borriello

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Rincon, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. A disp.: Neto, Audero, Rugani, Benatia, Dani Alves, Mattiello, Asamoah, Khedira, Marchisio, Lemina, Sturaro, Pjaca. All. Allegri

Ballottaggi: Rincon 40%-Sturaro 30%-Khedira 30%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Barzagli

Martin Sartorio



LAZIO-MILAN lunedì ore 20.45

LAZIO (4-3-3): Marchetti; Basta, Hoedt, De Vrij, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Anderson, Immobile, Keita. A disp.: Strakosha, Vargic, Wallace, Bastos, Lukaku, Murgia, Crecco, Lulic, Djordjevic, Lombardi, Tounkara. All. Inzaghi

Ballottaggi: Keita 60%-Lulic 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Patric, Luis Alberto

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Zapata, Vangioni; Bertolacci, Locatelli, Pasalic; Suso, Lapadula, Deulofeu. A disp.: Storari, Plizzari, Poli, Fernandez, Sosa, Honda, Ocampos, Bacca, Cutrone. All. Montella

Ballottaggi: Locatelli 60%-Sosa 40%, Lapadula 55%-Bacca 45%

Squalificati: Paletta, Kucka

Indisponibili: Montolivo, Calabria, Bonaventura, De Sciglio, Romagnoli, Antonelli

Valerio Cassetta