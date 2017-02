Calciomercato Roma, incontro per il futuro di De Rossi: quelle offerte dall'Italia...

10/02/2017 10:53

CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI / Daniele De Rossi, centrocampista della Roma in scadenza di contratto a giugno, ha ricevuto offerte da club di primissima fascia anche in Italia ma è destinato a rimanere nell Capitale: secondo il 'Corriere dello Sport', l'incontro con il procuratore è previsto entro la fine del mese. Per lui è pronto un contratto biennale con ingaggio tra i 2 ed i 3 milioni di euro a stagione. E poi? Futuro da dirigente, come Totti.

S.D.