Serie A, Ferrara: "Voglio la Juve in finale di Champions. Napoli-Real, decisivi due calciatori"

10/02/2017 10:23

SERIE A FERRARA / Ciro Ferrara analizza il momento del suo Wuhan Zall e del calcio italiano. Il tecnico si è ambientato nel costesto cinese: "Confesso che l’inizio è stato duro. L’approccio diverso, dall’alimentazione agli orari di allenamento, la cultura del lavoro, i problemi inevitabili di comunicazione - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' - Non nego che ci siano stati motivi anche di forte tensione, prima di entrare in sintonia con la squadra. Cannavaro? Gli ho battuto le sue rivali, Guizhou e Qingdao, mentre nel nostro derby è riuscito a vincere negli ultimi minuti. E il campionato si è chiuso con tre squadre al primo posto e due sole promozioni. Fate voi".

IL RETROSCENA - "Febbraio 1997, fa un freddo cane. Fabio al suo esordio da titolare in Nazionale e con il c.t. Cesare Maldini ci giocavamo lì la qualificazione al Mondiale. Nel tunnel ci riscaldiamo con guanti, cappellini e calzamaglie e quando passa Paul Ince, imperioso a torso nudo, non nego una certa soggezione. Entriamo in campo, Gianfranco Zola segna in avvio un gran gol. Poi riusciamo a... chiudere per oltre un’ora l’Inghilterra nella nostra area di rigore. Arrivano palloni da tutti i lati, ma con Costacurta e Paolo Maldini ci esaltiamo. Io e Cannavaro comunichiamo in napoletano stretto per aiutarci nelle posizioni. Una vittoria esaltante".

LA JUVE - "Mi piace la ricerca e l’evoluzione di squadra che sta proponendo Allegri. Quando vedo giocatori come Mandzukic o Higuain correre e sacrificarsi per inseguire gli avversari, credo che per un allenatore sia il massimo della soddisfazione. Percepire la disponibilità dei tuoi giocatori. Ha allargato la forbice con le inseguitrici in campionato, mettendo le basi per qualcosa di importante in Europa. Mi fa ripensare alla mia Juve del ‘96, con Vialli, Del Piero e Ravanelli che rientravano e accorciavano la squadra. Oppure a Eto’o che faceva l’esterno nel tridente di Mourinho, nell’Inter del 2010. Non fu un caso che entrambe quelle squadre vinsero la Champions. Mi auguro di vedere lo stesso finale in giugno a Cardiff".

IL NAPOLI - "Sarri mi piace tantissimo. Ha fatto un lavoro eccellente, dimostrando di essere bravissimo soprattutto in due situazioni. All’inizio dello scorso campionato, quando capì che con le caratteristiche dei suoi giocatori, schierarsi col trequartista non era la cosa migliore. E poi in questa, quando ha cambiato movimenti e tipo di giocate per supplire all’assenza di Higuain. E i risultati sono lì a dargli ragione. Oggi gioca un bellissimo calcio ed è la squadra più europea, come mentalità, della A".

IL REAL - "Al 'Bernabeu' i blancos faranno la partita, non c’è dubbio, ma se lasceranno troppi metri alle ripartenze del Napoli, allora ci sarà da divertirsi. Sono convinto che Zizou sarà ancora più... italiano in questa sfida che non vedo così sbilanciata. Secondo me due uomini saranno fondamentali per gli azzurri, non solo tecnicamente: Callejon, abilissimo negli spazi, e Albiol per la fase difensiva. Entrambi, avendo giocato nel Real, possono far capire ai compagni cosa sia il “miedo escenico”, per superare tensioni e paure di una grande partita. E poi un po’ in Albiol mi rivedo, come difensore. Con Raul mi posso permettere anche una confidenza: “Gioca bene e porta avanti il Napoli, se no ti caccio da casa”, visto che è mio inquilino a Posillipo...".

IL COMPLEANNO - Domani Ferrara festeggerà il suo cinquantesimo compleanno: "Regali da Maradona e Lippi? Mi hanno già dato tanto - prosegue - Marcello mi ha fatto maturare alla Juve e vincere tutto, Diego mi ha consentito di giocare accanto al più grande di tutti i tempi. Mi ha fatto andare per la prima volta in prima pagina della Gazzetta, nel ‘90".

M.D.A.