Roma, Orsi: "Nainggolan, i professionisti non dovrebbero dire queste cose"

10/02/2017 10:14

ROMA NAINGGOLAN ORSI - L'ex portiere di Roma e Lazio, Fernando Orsi, ha commentato ai microfoni di 'Radio Radio'. le dichiarazioni sulla Juventus 'rubate' a Radja Nainggolan da alcuni tifosi: "E' un'opinione di Nainggolan. Penso che i professionisti non dovrebbero dire queste cose. Sei un personaggio pubblico e penso che non sia opportuno. Quello che hai dentro, non puoi tirarlo fuori sempre e davanti a chiunque. Ritengo che non sia professionalmente giusto farlo".

F.S.