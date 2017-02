Serie A, Rosetti spiega: "La Var è il futuro. Quel contatto Ronaldo-Iuliano..."

10/02/2017 09:40

SERIE A VAR ROSETTI / Anche il mondo del calcio sta conoscendo l'importanza della teclonogia in campo. Dopo decenni di polemiche sulla cosiddetta 'moviola in campo', la Var (Video assistant referee) si appresta a diventare un metodo di valutazione fisso anche per questo sport. Roberto Rosetti, responsabile del progetto italiano della Var, ha parlato dei casi storici, delle news Serie A e dell'importanza di un aiuto per gli arbitri: "Tornare indietro è impossibile, la tecnologia in aiuto agli arbitri è una realtà. La sperimentazione ci serve per migliorare e trovare il giusto equilibrio - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' - Sono stati fatti passi avanti, altri ne faremo. Ma la Var non sostituirà chi scende in campo. Così come le linee guida del protocollo Ifab: solo gli episodi chiari e decisivi per le sorti di un match entrano nel raggio d’azione della moviola".

LA VAR - "Si può intervenire solo su episodi chiari, non oggetto di interpretazione. E devono essere azioni decisive per una partita. Quindi i gol, i rigori, gli scambi di persona e le espulsioni. Tutto il resto è fuori. C’è dell’altro: la tecnologia è gestita dagli arbitri con l’aiuto di un operatore qualificato, gli stessi dell’Occhio di falco. Non può essere un giocatore o un allenatore a chiedere l’utilizzo della moviola. La Var sarà un paracadute per chi dirige".

COME FUNZIONA - "Due arbitri visionano le riprese tv. In alto c’è la diretta e sotto un monitor dove ripassa la stessa immagine con un ritardo di tre secondi. Quando accade qualcosa di sospetto, il Var può rivedere subito l’azione, poi se il dubbio resta chiede all’operatore di trovare le 4 migliori inquadrature per valutare il caso. Poi ne resta una: se il responso è diverso rispetto a quello del campo, scatta l’avviso. Se c’è un episodio dubbio la cosa migliore da fare è fermare il gioco per evitare guai".

Serie A, Rosetti: "Contatto Ronaldo-Iuliano? Gioco andava fermato"

Tante le liti che accompagnano il mondo del calcio ogni domenica, quando gli arbitri sono sotto la lente d'ingrandimento per ogni minimo errore. L'ultimo esempio porta alle polemiche tra Inter e Juventus dopo il match dello 'Stadium'. Dalle parole della dirigenza juventina a quella interista, passando per i malumori dei calciatori: sono tante le voci che Calciomercato.it ha raccolto nei giorni scorsi tra rigori contestati e squalifiche ritenute eccessive.

IL CASO STORICO - "Contatto tra Ronaldo e Iuliano? Esatto, quello è un caso che è stato usato come esempio - prosegue Rosetti - L’azione andava stoppata pochi secondi dopo lo scontro Ronaldo-Iuliano. Ma spesso il gioco è già fermo per proteste o altro".

L'ESPERIENZA - "La mia carriera si è chiusa al Mondiale 2010 per un netto fuorigioco di Tevez non visto nel quarto Argentina-Messico. Fummo rimandati giustamente a casa. Senza quello sbaglio probabilmente avremmo diretto la finale".

GLI ERRORI - "Fanno parte del gioco? Una volta era così, adesso la tv manda in onda in tempo reale le azioni contestate. La goal line ha dimostrato come sia possibile evitare inutili frizioni. L’importante è capire bene il raggio d’azione della Var".

ALTRI ESEMPI - "Dall’inizio dei test in Italia sono state osservate 31 partite e 235 azioni sospette. Il tempo medio richiesto per arrivare a una decisione è di 27,2 secondi. Davvero pochissimi. Vogliamo fare un confronto? Nella Coppa America 2016 è stato convalidato un gol di mano al Perù col Brasile eliminato. Il gioco è stato fermo per quasi 4’. Alla fine presa la decisione sbagliata. Con la moviola sarebbe bastato molto meno per evitare l’errore".

L'ARBITRO - "Può visionare le immagini o aspetta la decisione dei colleghi? Possibili entrambe le soluzioni, ma io preferisco che sia l’arbitro in campo a prendersi la responsabilità finale. Trovo giusto che veda il replay. In Olanda è andata così sul rigore prima dato e poi revocato. Nessuno può avvicinarsi a lui mentre guarda il replay, pena l’ammonizione immediata. Poi stiamo valutando dove sistemare la tv, forse la scelta migliore è una postazione dalla parte opposta alle panchine".

LE IMMAGINI - "Uguali a quelle in tv? Certo, la differenza è che noi possiamo scegliere in autonomia il replay da prendere. E se porta a una decisione cambiata, credo si possa far vedere ai telespettatori e magari anche a chi è allo stadio. Stiamo valutando pro e contro".

LA TEMPISTICA - "Var nel Mondiale in Russia e poi in Serie A? E’ possibile. Lavoriamo per arrivare a questo obiettivo. Tante cose vanno migliorate, ma siamo sulla buona strada".

M.D.A.