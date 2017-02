Roma, 'bufera' su Nainggolan anti Juve: "Va squalificato!"

10/02/2017 09:13

VIDEO NAINGGOLAN / E' bufera attorno al video che ritrae il centrocampista della Roma Radja Nainggolan mentre parla con alcuni tifosi giallorossi e 'spara a zero' sulla Juventus. Queste le parole del calciatore belga che hanno alzato un polverone sui social e non solo: "Io potevo andare via uguale, tanto che mi fregava, ma io sono uno contro la Juventus, quando ero a Cagliari la odiavo a prescindere. Io odio la Juventus e quando ero a Cagliari, avrei dato anche le mie p*** per batterla. Con i sardi non ho mai perso allo 'Juventus Stadium', solo pareggiato. Odio la Juventus perché hanno sempre vinto per un rigore o una punizione. Io sono venuto alla Roma perché volevo vincere contro la Juventus. Se non vinciamo lo scudetto vinciamo la Coppa Italia, te lo dico io. Mi credi, ti fidi? Noi abbiamo due partite con la Lazio in semifinale, le vinciamo tutte e due, te lo dico io".

Su 'Twitter' ci si divide tra chi chiede il deferimento di Nainggolan - come il giornalista di 'Tuttosport' Stefano Salandin, che dice: "Comunque sarebbe inquietante se un tesserato (#Nainggolan o chiunque sia) che accusa un'altra squadra di rubare non fosse deferito" - oppure una squalifica, come il direttore di Tuttosport Paolo De Paola, che scrive: "Nainggolan andrebbe squalificato. La banalità di certe accuse populiste fa solo male al calcio. Non si possono accogliere senza indignarsi". Altri, invece, hann preferito affrontare le parole di Nainggolan con ironia, puntando l'attenzione sugli errori arbitrali (come Unfair Play: "Nainggolan: 'Odio la Juve, vince con rigori e punizioni'. Vuole anche lui le punizioni") e sulle reazioni varie al 'fattaccio'.

Comunque sarebbe inquietante se un tesserato (#Nainggolan o chiunque sia) che accusa un'altra squadra di rubare non fosse deferito. — stefano salandin (@SalandinS) 9 febbraio 2017

Nainggolan andrebbe squalificato. La banalità di certe accuse populiste fa solo male al calcio. Non si possono accogliere senza indignarsi. — Paolo De Paola (@p_depaola) 9 febbraio 2017

Nainggolan: "Odio la Juve, vince con rigori e punizioni". Vuole anche lui le punizioni.#Nainggolan — Unfair Play (@unfair_play) 9 febbraio 2017

Fateci caso chi parla di arbitri? Chi solitamente perde come #Nainggolan, l'Inter, #Sarri. Facendo così si danno solo alibi ai giocatori. — Francesco Capone (@PirataPantani10) 9 febbraio 2017