Liverpool, Klopp prepara il doppio colpo per l'estate

11/02/2017 02:31

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE - Jürgen Klopp lavora al Liverpool che verrà. Il tecnico dei 'Reds' - come sottolinea il tabloid britannico 'Mirror', nella sua versione online - prepara un doppio colpo per l'estate. Intenzione dell'ex allenatore del Borussia Dortmund è quella di accelerare nelle trattative per Demarai Gray, 20enne ala inglese in forza al Leicester City di Ranieri e Julian Brandt, 20enne centrocampista tedesco del Bayer Leverkusen. Entrambi i giocatori sono molto richiesti sul mercato, in particolare Gray: su di lui infatti, ci sono anche Everton, Manchester City, Tottenham e Chelsea.

F.S.