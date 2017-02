Roma, Totti prepara un futuro in FIGC

10/02/2017 09:12

ROMA TOTTI / "In futuro occuperò un ruolo importante, nella Roma o no. Farò una cosa che mi piace fare, così non ci sono equivoci". Sono le parole pronunciate mercoledì sera da Francesco Totti sul palco dell'Ariston, quando gli è stato chiesto come si vede fra venti anni. Così, il capitano della Roma, che al momento si gode ancora il calcio giocato, ha aperto diversi scenari per il suo futuro. Per lui potrebbe esserci un ruolo nella società giallorossa: responsabile dell’area tecnica o vice-presidente; più difficile che accetti il compito di ambasciatore.

Tuttavia, un altro progetto a lungo termine, riporta il 'Corriere dello Sport', è quello di entrare nei piani alti della FIGC: Totti lo avrebbe rivelato da tempo agli amici più stretti. Si tratterebbe di un ruolo di prestigio, che necessita di un percorso di crescita per capire come funziona il governo del calcio. Anche se non sarebbe molto elevato dal punto di vista economico, questo compito gli consentirebbe comunque di restare a Roma mantenendo un ruolo di primo piano nel mondo del calcio.

Intanto, tornando al Festival di Sanremo, per la sua ospitata da record di ascolti (picco a 14 milioni di spettatori), Totti avrebbe ricevuto un compenso di centimila euro devoluti poi in beneficenza.

M.D.A.