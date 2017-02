Roma, Nainggolan e quella frase su Totti: "A me non importa niente di..."

10/02/2017 08:56

NAINGGOLAN TOTTI / Il video della conversazione tra il centrocampista della Roma Radja Nainggolan ed alcuni tifosi giallorossi sta facendo il giro del web. Al di là delle dichiarazioni anti-Juventus, non è passata inosservata una frase del 'Ninja' sul capitano romanista Francesco Totti. Al tifoso che gli diceva: "Tu diventi no Totti, di più, se rimani qua", il calciatore belga ha risposto: "A me non importa niente di diventare come Totti".

S.D.