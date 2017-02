Calciomercato Napoli, possibile scambio in mediana Giaccherini-Laxalt

10/02/2017 08:14

CALCIOMERCATO NAPOLI SCAMBIO GIACCHERINI-LAXALT - Il calciomercato non si ferma mai. Una frase che sentiamo ripetere spesso ultimamente, ma che fotografa alla perfezione la realtà di questi tempi. Al di là del mercato cinese ancora aperto, il 'nostro' ha ufficialmente chiuso i battenti meno di due settimane fa. Eppure, già si è proiettati verso l'estate, il periodo più caldo dell'anno. In tutti i sensi. Ecco quindi che i club progettano sì i colpi a sensazione, quelli che fanno sognare i tifosi, ma pensano anche a quella serie di operazioni meno dispendiose ma altrettanto utili nell'economia di una società. In questo senso, un interessante scambio, a tal proposito, potrebbe concretizzarsi sull'asse Napoli-Genova, già attivo a gennaio col trasferimento in campania del 28enne attaccante, Leonardo Pavoletti.

Calciomercato Napoli, Laxalt nel mirino: si prova ad intavolare uno scambio con Giaccherini

In uscita dal club di Aurelio De Laurentiis, c'è sempre Emanuele Giaccherini. Il polivalente 31enne centrocampista di Bibbiena, è stato vicino al trasferimento a gennaio, con Roma e Juventus e Milan che speravano nel via libera da parte del Napoli, vista la volontà del giocatore - espressa più volte dal suo agente - di scendere in campo con maggiore continuità. Tuttavia, alla fine, non se ne è fatto più nulla. Il problema dunque, potrebbe riproporsi, qualora il tecnico dei partenopei non dovesse impiegare più frequentemente l'ex Fiorentina. Ecco quindi un'idea che sta prendendo corpo tra i dirigenti azzurri: provare ad intavolare uno scambio con il Genoa per arrivare a Diego Sebastián Laxalt Suárez, 24enne centrocampista della Nazionale uruguaiana. Affare che, del resto, potrebbe davvero accontentare tutti: Giaccherini avrebbe maggiori chance di giocare, Laxalt potrebbe fare il 'salto' verso una big del calcio italiano, il Napoli ringiovanirebbe la rosa, il Genoa prenderebbe un calciatore dal rendimento certificato, godendo anche di un conguaglio economico (Laxalt è valutato intorno ai 10 milioni, Giaccherini intorno ai 4). In tempi recenti, tra l'altro, anche l'agente del sudamericano, Vincenzo D'Ippolito, ha 'sponsorizzato' la candidatura del suo assistito come prossimo obiettivo del calciomercato Napoli, spendendo parole d'elogio per il tecnico dei campani: "Non so se Laxalt possa arrivare a Napoli in futuro ma di sicuro è pronto per una squadra come quella azzurra. Gli farebbe piacere ritrovare Sarri che è diventato l'allenatore più bravo in Europa". Gli azzurri però devono muoversi in fretta: Laxalt piace infatti anche a Leicester, Chelsea e soprattutto al Milan.