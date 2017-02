Calciomercato Torino, asta internazionale per Belotti. C'è l'ombra di Jorge Mendes

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

10/02/2017 08:08

CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI / La recente crisi di risultati in casa Torino ha fatto tornare d'attualità le voci su un possibile addio di Andrea Belotti, bomber blindato da Cairo con una clausola rescissoria da 100 milioni di euro per l'estero.

In Inghilterra il giocatore è nel mirino di Arsenal, Chelsea, Manchester City e United, Tottenham ma la Premier League non è l'unico campionato pronto ad accogliere a braccia aperte il 'Gallo': in Francia il Paris Saint-Germain ha già chiesto informazioni, in Spagna il Real Madrid pensa a lui in caso di addio di Morata e/o Benzema mentre in Bundesliga il tecnico del Bayern Monaco Ancelotti lo stima. Secondo quanto si legge questa mattina sulle colonne di 'Tuttosport', inoltre, anche il potente agente Jorge Mendes - procuratore, fra gli altri, di Cristiano Ronaldo - ha messo gli occhi su Belotti!