Calciomercato Juventus, Allegri-Arsenal: è corsa a quattro

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

10/02/2017 07:50

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / In casa Juventus, polemica con l'Inter a parte, tiene banco il destino dell'allenatore Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano potrebbe tentare l'avventura in Premier League in estate e, non a caso, è tra i principali candidati a raccogliere l'eventuale eredità di Arsene Wenger sulla panchina dell'Arsenal.

Secondo quanto scrive oggi il 'Daily Mirror', però, il favorito in tal senso è l'attuale allenatore del Borussia Dortmund Thomas Tuchel, già sondato dalla dirigenza del club londinese. Dietro di lui, oltre ad Allegri, ci sono il tecnico del Bayer Leverkusen Roger Schmidt e l'allenatore del Monaco Leonardo Jardim.