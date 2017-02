Calciomercato Juventus, contatti con Sanchez

10/02/2017 05:47

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHEZ / Le trattative per il rinnovo di Alexis Sanchez non decollano e la scadenza contrattuale fissata a giugno 2018 rischia di diventare una spada di Damocle per l'Arsenal. L'attaccante cileno ha sin qui rispedito al mittente ogni offerta della dirigenza londinese, consapevole di avere una fila di pretendenti ad attenderlo. Atletico Madrid, Inter e Psg sono tra le compagini maggiormente attive su questo fronte, ma secondo il 'Daily Mirror' negli ultimi giorni anche la Juventus avrebbe mosso passi concreti per l'ex Udinese, 'ufficializzando' il proprio interessamento agli agenti dell'attaccante.

D.T.