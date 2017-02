Sunderland, la squadra fa visita al piccolo Bradley

10/02/2017 00:05

SUNDERLAND BRADLEY LOWERY / Il Sunderland non si dimentica del suo tifoso più 'speciale'. Bradley Lowery, il bambino di 7 anni che sta lottando contro un neuroblastoma, ha ricevuto quest'oggi in ospedale la visita dei suoi beniamini: in rappresentanza dei 'Black Cats' c'erano il portiere Vito Mannone, il difensore John O'Shea, il centrocampista Sebastian Larsson ed il goleador Jermaine Defoe, suo idolo tanto da addormentarsi stretto a lui per non lasciarlo andare via.

D.G.