Bayern Monaco, Hoeness contro Douglas Costa: "Con noi certe tattiche non funzionano"

10/02/2017 00:11

BAYERN MONACO HOENESS DOUGLAS COSTA / Uli Hoeness si scaglia contro Douglas Costa. L'esterno brasiliano nelle ultime settimane ha manifestato un certo malumore per lo scarso impiego, aprendo le porte al possibile addio in estate. Una strategia che secondo il presidente del Bayern Monaco ha un obiettivo ben chiaro: "Quello di Douglas Costa si tratta soltanto di un tentativo per vedere aumentare il suo stipendio, ma con noi questa tattica non funzionerà. Può provarci dieci volte", ha spiegato alla 'Bild'.

D.G.