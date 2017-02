Manchester City, Balotelli applaude Gabriel Jesus. E lancia un messaggio ai 'Citizens'...

09/02/2017 23:38

MANCHESTER CITY BALOTELLI GABRIEL JESUS / Gabriel Jesus ha subito conquistato tutti. Anche Mario Balotelli. Ma andiamo per gradi: il nuovo fenomeno brasiliano - 3 gol in 2 partite fin qui - quest'oggi ha fatto parlare di sè per la foto postata sul proprio profilo di 'Instagram' dove ha spiegato il perché dell'esultanza a mo' di chiamata telefonica: "Era dedicata alla mia ex. Quando ero al Palmeiras provavo a chiamarla, ma non mi rispondeva. Appena mi sono trasferito al Manchester City ha cominciato a inviarmi messaggi".

Un'uscita pienamente appoggiata dall'attuale punta del Nizza che ha poi mandato un messaggio al suo vecchio club: "Bravo! Dite no alle gold diggers (letterale: cercatrici d'oro, in gergo: ragazze alla ricerca di uomini ricchi, ndr). Comunque mi mancano quei colori. #comeoncity⚽ #bleumoon", ha scritto Balotelli attraverso lo stesso social network.

D.G.