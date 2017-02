09/02/2017 23:20

MANCHESTER UNITED WOODWARD / Il Manchester United si rinforzerà in estate. Parola di Ed Woodward: "Ci sarà un miglioramento continuo, ma non c'è bisogno di acquistare un gran numero di giocatori", ha spiegato il vicepresidente dei 'Red Devils' a ‘ESPN’. Proprio l’emittente ha sottolineato come il club inglese punterà un centrocampista e due attaccanti, con Griezmann obiettivo numero uno.

D.G.