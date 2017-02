Rai, Cucchi appende il microfono al chiodo: Inter-Empoli l'ultima cronaca

09/02/2017 22:51

INTER EMPOLI ULTIMA RADIOCRONACA CUCCHI / Inter-Empoli sarà una partita che verrà ricordata a lungo dagli appassionati di calcio. Il match del 'Meazza', infatti, sarà l'ultima radicronaca di Riccardo Cucchi, voce storica di 'Radio Rai'.

64enne, laureato in Lettere, Cucchi è stato assunto in Rai nel 1979. Non solo calcio nella sua carriera: ha ricoperto il ruolo di inviato per 6 edizioni delle Olimpiadi. Tra le sue cronache più famose c'è senza dubbio quella del 9 luglio 2006: la vittoria dei Mondiali dell'Italia.

