Hebei Fortune, Hernanes si presenta: "Ecco perché ho detto sì alla Cina"

09/02/2017 23:05

NEWS HEBEI FORTUNE/ Da questa sera è ufficiale: Hernanes ha lasciato la Juventus per l'Hebei Fortune. Un trasferimento, quello del 'Profeta' in Cina, spiegato così dal centrocampista brasiliano con un video pubblicato sul suo profilo di 'Instagram': "La Cina è stata sempre nei mie pensieri sul futuro, per la sua cultura, per lo stile di vita della sua gente e per la loro filosofia di vita. E' una grande opportunità per la mia carriera. Ho detto no alle proposte che mi sono arrivate dalla Cina due o tre volte, ma era arrivato il momento di dire sì. Voglio ringraziare l'Hebei Fortune per la grande opportunità che mi ha dato, darò il mio meglio sul campo per questo club".

S.F.