FOTO CM.IT - Lazio, tutti a cena: si festeggia il poker di Parolo al Pescara

dall'inviato Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

09/02/2017 22:56

NEWS LAZIO/ Serata di festeggimenti in casa Lazio: allo 'Zuma', noto ristorante giapponese di Roma frequentato abitualmente dagli uomini di Inzaghi, è andata in scena una cena offerta da Marco Parolo ai propri compagni di squadra per festeggiare le quattro reti messe a segno dal centrocampista biancoceleste domenica scorsa contro il Pescara. Presenti de Vrij, Djordjevic, Basta, Lombardi, Murgia, Strakosha, Vargic, Marchetti, Radu, Immobile, Toukara e Crecco. Una serata per stare in compagnia e godersi qualche momento di relax in vista della ripresa degli allenamenti prevista per domani mattina, quando la Lazio inzierà a preparare il difficile match di lunedì prossimo contro il Milan.