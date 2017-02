Calciomercato Milan, Pasalic: "Futuro? Nessuna preoccupazione"

09/02/2017 22:15

CALCIOMERCATO MILAN PASALIC / Sbarcato in estate tra lo scetticismo comune, Mario Pasalic si sta dimostrando un ottimo acquisto da parte del Milan. Ieri contro il Bologna è arrivato il suo secondo gol italiano, una marcatura pesante che ha permesso ai rossoneri di tornare alla vittoria: "Una serata folle - ha spiegato il croato a 'Goal.com' - Arrivavamo da 4 sconfitte di fila, sapevamo l'importanza di questa gara. Sia per le nostre ambizioni europee che per la nostra fiducia. Dopo il secondo rosso tutto è diventato più difficile, ma non abbiamo mai mollato, dimostrando di essere una grande squadra. Al termine della partita abbiamo festeggiato parecchio, perché questa vittoria vale più di 3 punti".

Arrivato a Milano con la formula del prestito secco, ora tutti quanti si stanno interrogando sul suo futuro: "Avercene di queste preoccupazioni... - ha proseguito - Prima di tutto bisogna capire quale sia la volontà del Chelsea. Poi quella del Milan, e infine io deciderò ciò che sarà migliore per me. Non sono per nulla preoccupato".

D.G.