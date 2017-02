Calciomercato Sampdoria, Muriel: "Non penso al futuro"

09/02/2017 22:38

CALCIOMERCATO SAMPDORIA/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Luis Muriel ha parlato di calciomercato e della vittoria ottenuta dalla Sampdoria in casa del Milan durante l'ultimo turno di campionato: "Ho parlato un po' con Zapata, erano tristi per la sconfitta come è giusto che sia. Obiettivi? Voglio arrivare in alto. Futuro? Voglio pensare solamente alla Sampdoria e non al futuro che sicuramente mi porterebbe la testa da un'altra parte, voglio godermi questo momento e fare il massimo per questa maglia".

