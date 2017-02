Inter, Ansaldi fiducioso: "Continuando così possiamo arrivare terzi"

09/02/2017 21:59

INTER ANSALDI / Sono 18 le presenze totalizzate fin qui da Cristian Ansaldi. Dopo un avvio stentato, il terzino argentino si sta conquistando piano piano il proprio posto nell'Inter, anche se gli standard che ha messo in mostra col Genoa ancora non è riuscito a replicarli. "Non mi sono sentito come volevo a causa dell'infortunio. Lavorando con umiltà e sacrificio però arriverò dove voglio", ha dichiarato ai microfoni del canale tematico nerazzurro. Una lunga intervista dove il duttile terzino si è raccontato a tutto tondo: "Per me è molto importante l'umiltà, ma anche il sacrificio".

Di seguito i passaggi principali:

AVVIO DIFFICILE - "Non è facile, soprattutto a livello di testa, quando lavori e i risultati non arrivano. Noi siamo l'Inter, sappiamo che dobbiamo abituarci a vincere sempre".

PROSSIMA GARA CON L'EMPOLI - "Dobbiamo continuare, pensando sempre e solo a vincere. È questa la cosa più importante. I tifosi si aspettano sempre di più, io so che lavorando posso arrivare all'Ansaldi che tutti hanno visto. Ora devo continuare a lavorare".

OBIETTIVI - "Se continuiamo a lavorare così possiamo arrivare tra le prime tre. Champions? È bellissima, l’ho sempre giocata in Russia e in Spagna".

ESPERIENZA IN RUSSIA - "Ho imparato il russo, ma parlo meglio l’italiano. tutto diverso. Nella prima partita ho trovato la neve, non l’avevo mai vista, a -5 gradi. Ovviamente dipende dalla persona, io non ho mai avuto problemi. Sono sempre stato tranquillo, anche grazie a mia moglie. Mio figlio calciatore? Gli piace il calcio, ma non so, ha 4 anni ora. Calcia di sinistro, io pure calcio meglio con il sinistro, ma sono destro".

FUTURO POST CALCIO - "In futuro io allenatore? No, non penso che lo farò".

D.G.