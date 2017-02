Juventus, scarpini total black: Dybala mette in vendita i propri 'piedi'

09/02/2017 21:44

JUVENTUS DYBALA SPONSOR / Paulo Dybala si mette in vendita. No, i tifosi della Juventus posso stare tranquilli: la 'Joya' non vuole lasciare Torino, semplicemente trovare un nuovo sponsor tecnico. Come mette in evidenza 'La Stampa', il suo contratto con la Nike è in scadenza per questo motivo nelle ultime due partite ha indossato scarpini interamenti neri, senza griffe in vista: l'obiettivo è quello di scatenare un'asta. Adidas e Under Armour, azienda statunitense che sta cercando di conquistare anche il calcio, restano alla finestra pronte ad assicurarsi i suoi 'piedi'.

D.G.