Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: de Vrij indeciso, rinnova?

09/02/2017 21:05

CALCIOMERCATO LAZIO DE VRIJ CHELSEA MANCHESTER UNITED / Futuro incerto per Stefan de Vrij. La colonna della difesa della Lazio ha un contratto in scadenza nel 2018 e sembra indirizzato verso una possibile cessione in estate, l'ultima buona per Lotito per monetizzare il più possibile. Dall'Inghilterra, però, arrivano segnali confortanti per i tifosi biancocelesti: secondo 'The Sun' il difensore non avrebbe ancora deciso il suo futuro, non ha escluso a priori un possibile rinnovo con la Lazio e starebbe aspettando la loro offerta prima di prendere una decisione.

Il tabloid britannico sottolinea anche il persistente interesse di Chelsea e Manchester United: i due club continueranno il proprio pressing sull'ex Feyenoord, ma per strapparlo a Lotito servono almeno 30 milioni di euro.

D.G.