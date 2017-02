Roma, Nainggolan spara a zero sulla Juve: "La odio, vince sempre per un rigore"

09/02/2017 21:07

NEWS ROMA/ Sta facendo il giro del web il video della conversazione tra Radja Nainggolan e alcuni tifosi della Roma, in cui il centrocampista belga rivela di odiare la Juventus fin dai tempi in cui vestiva la maglia del Cagliari. Dichiarazioni senza filtri da parte del 'Ninja' che molto probabilmente, non sapeva di essere ripreso: "Io potevo andare via uguale, tanto che mi fregava, ma io sono uno contro la Juventus, quando ero a Cagliari la odiavo a prescindere. Io odio la Juventus e quando ero a Cagliari, avrei dato anche le mie p*** per batterla. Con i sardi non ho mai perso allo 'Juventus Stadium', solo pareggiato. Odio la Juventus perché hanno sempre vinto per un rigore o una punizione. Io sono venuto alla Roma perché volevo vincere contro la Juventus. Se non vinciamo lo scudetto vinciamo la Coppa Italia, te lo dico io. Mi credi, ti fidi? Noi abbiamo due partite con la Lazio in semifinale, le vinciamo tutte e due, te lo dico io".

S.F.