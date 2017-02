Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Emre Can

09/02/2017 20:38

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Porte girevoli nel centrocampo della Juventus che oggi si è privata di Hernanes ceduto ufficialmente all'Hebei Fortune. Per la stagione in corso, i bianconeri non andranno a ritoccare il reparto, visto che il mercato si è chiuso ormai dieci giorni fa, ma stanno già lavorando per piazzare un rinforzo per la prossima estate. Uno degli obiettivi principali del calciomercato Juventus è Emre Can del Liverpool: i bianconeri lo hanno già cercato a gennaio insieme al suo compagno di squadra Lucas Leiva e come riporta 'Sport Bild', sono pronti a tornare alla carica al termine della stagione. Emre Can è un profilo che piace tantissimo in casa juventina: centrocampista possente e con grandi doti di inserimento, è in grado anche di giocare come difensore centrale in una difesa a tre, una qualità sempre gradita alla Juventus.

S.F.