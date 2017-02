Juventus-Inter, Perisic non dimentica e attacca Chiellini

09/02/2017 19:51

JUVENTUS INTER PERISIC CHIELLINI / Non c'è tregua tra Juventus e Inter: a quasi una settimana dalla partita dello 'Stadium' la sfida continua tra dichiarazioni al veleno, comunicati stampa e sfottò via social. L'ultimo arriva da Perisic e ha come destinatario Giorgio Chiellini. Il croato, infatti, commenta un video su 'Instagram' dove si vede un cane 'fingere' di stare male paragolandolo proprio al difensore bianconero. I due sono stati i protagonisti di uno degli episodi di Juve-Inter con Chiellini che ha accentuato la caduta dopo essere stato strattonato dal Perisic.

B.D.S.