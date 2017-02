Bologna, la rabbia di Saputo in un comunicato UFFICIALE

09/02/2017 19:28

BOLOGNA SAPUTO COMUNICATO / Duro comunicato del presidente del Bologna Joey Saputo dopo il doppio ko casalingo dei rossoblu contro Napoli e Milan. Il numero uno dei rossoblu scrive: "Sono deluso e molto arrabbiato come ogni tifoso del Bologna. Mi occupo di calcio da quasi trent’anni e so che la sconfitta fa parte del gioco. Però c'è modo e modo: prendere sette gol dal Napoli al Dall'Ara e tre giorni dopo perdere contro un Milan ridotto in nove non è accettabile. Dispiace ancora di più pensando alla passione e all’attaccamento ai colori che i nostri tifosi hanno sempre dimostrato. Oggi ho parlato a lungo con i miei uomini a Bologna: abbiamo analizzato la situazione e ho riscontrato la volontà da parte della squadra di reagire con orgoglio. Domenica ci aspetta la Sampdoria, poi l'Inter: non saranno partite facili e bisognerà ritrovare i valori che i ragazzi, fino a una settimana fa, hanno dimostrato di avere. E' da questa consapevolezza che bisogna ripartire, sapendo bene che dai momenti difficili si esce solo con il lavoro e con la coesione di tutti. Ora più che mai, forza Bologna!"

B.D.S.