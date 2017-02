Napoli, l'agente di Koulibaly 'anticipa' Sarri

09/02/2017 19:02

NAPOLI KOULIBALY SARRI / Dopo un mese e mezzo il Napoli ritrova la sua roccia: Kalidou Koulibaly è pronto a riprendersi il posto in squadra dopo l'esperienza in coppa d'Africa. Ne è convinto il procuratore del difensore senegalese, Bruno Satin, che ha 'Radio Kiss Kiss Napoli' ha anticipato le scelte di Sarri: "Credo che sarà titolare sia domani che contro il Real Madrid. Sono due partite importanti e Kalidou si è riposato dopo la coppa d'Africa: ora è pronto a giocare. Con Albiol si conoscono e hanno un buon livello di automatismi, anche con Reina dietro. E' un terzetto che funziona bene: il portiere è un pilastro anche nello spogliatoio. Con lui dietro Koulibaly mi ha detto di sentirsi più sicuro, è un calciatore che migliora i compagni".

Impossibile non affrontare l'argomento Real: "Non avrà paura di niente, ha dei compagni che possono spiegargli che sensazioni ci sarà. Poi lo stadio madrileno, anche se con 100mila persone, non è uno stadio che spinge, non è bollente come ad esempio la 'Bombonera'. Il grande Real Madrid deve sapere che non sarà facile".

Napoli, agente Koulibaly sulla corsa scudetto

Infine ritorno in Italia con sguardo alla lotta scudetto: "Il Napoli ha tante opzioni, per come sta giocando può succedere qualunque cosa. In caso di scudetto Kalidou si inventerebbe qualcosa di speciale".

