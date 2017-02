Barcellona, niente finale di coppa per Suarez

09/02/2017 18:19

BARCELLONA SUAREZ SQUALIFICATO / Sono due i turni di squalifica inflitti a Luis Suarez in coppa del Re: l'attaccante del Barcellona è stato espulso durante la semifinale contro l'Atletico Madrid ed è stato sanzionato peril rosso con una giornata di stop. L'altra, invece, è stata comminata per aver infrato la norma che obbliga i calciatori espulsi a dirigeri negli spogliatoi e a non poter assistere alla partita dagli spalti. In base a tale squalifica, Suarez perderà la finale di coppa del Re.

B.D.S.